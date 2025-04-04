الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

عمولة السحب النقدي من محفظة البنك الأهلي عبر ماكينات الصراف الآلي

البنك الاهلي المصري،فيتو
البنك الاهلي المصري،فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي حول عمولة السحب النقدي من محفظة البنك عبر ماكينات الصراف الآلي. 

وكشف مسؤولو البنك أن عمولة السحب النقدي من خلال الصراف الآلي 1% بحد أدنى جنيهين.

ويقدم البنك الأهلي خدمة لعملائه وهي محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري.



مزايا محفظة البنك الأهلي 

• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.

• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.

• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.

• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدًّا.

• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".

• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).

•إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستر كارد وفيزا كارد).

• سهولة استخدام Mobile application.

• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

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