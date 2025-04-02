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وكيل صحة قنا يوقف مستحقات مورد الأغذية ويحيل ممرضة بمستشفي الوقف للتحقيق

صحة قنا فيتو
صحة قنا فيتو

أجري الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزاراة الصحة بمحافظة قنا، جولة تفقدية داخل مستشفى الوقف المركزي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك،  للتأكد من تقديم الخدمات العلاجية للمترددين خلال فترة العيد.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال، وراجع حالات الدخول، والتسجيل الصحيح للحالات المرضية،والتحويلات للأقسام الطبية المختلفة داخل المستشفى، بالإضافة إلى التأكد من انتظام الأطباء والتمريض في العمل، وتوافر المستلزمات الطبية والجراحية، وأدوية الطوارئ.

جولات وكيل وزارة الصحة بقنا

كما راجع وكيل الوزارة أسطوانات الأكسجين في الاستقبال، وملأها وتشغيلها، ووجّه بعقد تدريب للفريق على الاستخدام الأمثل لجهاز تفريغ الشحنات وجهاز الصدمات.

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الغسيل الكلوي، حيث اطمأن على المرضى وتشغيل أجهزة الغسيل، ومدى انتظام المرضى في الجلسات المحددة لهم، كما راجع الأدوية المقررة لهم، مشددًا على عدم تحميلهم أية نفقات إضافية لشراء أدوية من الخارج.

وخلال الجولة، وجّه بنقل إحدى الحالات إلى مستشفى الجامعة لتركيب وصلة غسيل كلوي، واستمع إلى شكوى أحد المرضى، وأمر بحلها فورًا، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة لمرضى الغسيل الكلوي.

وأثناء تفقد القسم، تبين شكوى المرضى بشأن الوجبات الغذائية المقدمة لهم، فاستدعى وكيل الوزارة متعهد الأغذية، ووجّهه بضرورة تقديم وجبة غذائية متكاملة تحتوي على السعرات الحرارية المناسبة لمرضى الغسيل الكلوي، مع تحسين جودة الوجبات. 

كما قرر وقف المستحقات المالية للشركة الموردة للأغذية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد حال استمرار المخالفات، مؤكدًا أهمية العناية بصحة المرضى نفسيًا وجسديًا.

كما وجّه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث حالات مرضى الغسيل الكلوي الذين لا تغطي قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف علاجهم بالكامل، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية.

واستمرت جولة وكيل الوزارة بتفقد قسم الحضّانات، حيث راجع تشغيل جميع الحضّانات، وساعات العمل، وخطة الصيانة الدورية لضمان استدامة تقديم الخدمات، كما وجّه بإحالة  ممرضة إلى الشؤون القانونية لعدم التزامها بالتسجيل الصحيح لحالات الدخول الخاصة بالأطفال الرضع.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة، ومدى كفاءة تشغيل الأجهزة، إضافة إلى تفقد المعمل، حيث وجّه بإجراء صيانة لأجهزة التكييف، وتوفير كميات أكبر من المحاليل المخبرية اللازمة لفحوص المرضى.

كما راجع توافر فصائل الدم ومشتقاته، والأرصدة المتاحة، ومعدلات الاستهلاك.

واجتمع وكيل الوزارة بالدكتور أحمد صابر، مدير الإدارة الصحية، والدكتور محمد عبد القوى، مدير المستشفى، وفريق العمل، بحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيلة المديرية، والدكتور عبد الله حمدي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة إيناس فاروق، مديرة الرعاية الأساسية، وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة نتائج المرور، وما تم رصده من ملاحظات، وسبل تلافي السلبيات، ووضع خطط عاجلة لمعالجتها.

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