القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

نجحت القوات البحرية المصرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمرارًا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية.

وورد بلاغ لقاعدة البحر الأحمر البحرية بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة عن طريق البحر، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر، وأثناء عملية المطاردة تم تبادل اطلاق النار وتمكنت الوحدة البحرية من السيطرة على المركب وإلقاء القبض على المهربين وضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والذخائر مختلفة الأعيرة وتم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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