الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سوسن بدر نجمة الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية.. وليلى علوي رئيس شرفي

الإسكندرية
الإسكندرية

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العالمي فى دورتة الرابعة "دورة الفنانة سوسن بدر"، وذلك تحت رعاية  الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفي عامر رئيس اتحاد الطلاب.

وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 10 إلى 18 من مايو المقبل.

 

البيت الأبيض: إعفاء واردات النفط من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

معهد البحوث الفلكية ينتهي من تركيب التليسكوب الثاني بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

وأعرب الفنان إسلام علي مدير المهرجان عن بالغ سعادته لتوليه مهمة ادارة مهرجان المسرح العالمي في دورته الرابعة تحت رعاية  الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي بالإضافة إلى أن هذه الدورة تحمل اسم كبير وهي الفنانة سوسن بدر والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة ليلى علوي.

وأضاف إسلام: إن هذا العام نعد الجميع بدورة مختلفة بتنظيم محترم وعروض قوية وذلك بفضل مجهود الجميع مجهود كبير من الجميع بداية من الهيكل الإداري والمخرجين والممثلين وحقيقي الكل بيتعب جدا حتى يخرج المهرجان بأحسن صورة ويظهر بصورة مشرفة تليق بنا وبكم وباسم أكاديمية الفنون.

وانتهت مؤخرا لجنة المشاهدة بالمهرجان من أعمالها وضمت اللجنة كل الدكتور مدحت عيسى، الدكتور نبيل الحلوجي والفنان هاني كمال وقد شاهدت اللجنة في المرحلة الأولى عدة عروض.

 

وتم اختيار منها 10 عروض وهي: عرض قبل أن تبرد القهوة، إخراج محمد خالد، عرض المؤسسة، إخراج محمود حسين،  عرض  can't pay won't pay إخراج عمرو خميس، عرض القفص إخراج مريم عثمان، عرض جريمة في فطار الشرق السريع إخراج مصطفى عامر، عرض رواية ( إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك ؟) إخراج إبراهيم حسن، عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف إخراج محمد أيمن، عرض اللُعبة إخراج علي محمود، عرض الجلف إخراج فارس هريدي، عرض كوازيموديو والساحر إخراج محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعهد العالي للفنون بالاسكندرية الفنانة ليلى علوي الفنان إسلام علي الفنانة سوسن بدر

مواد متعلقة

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

NETFLIX تطرح الفيديو التشويقي للجزء الثاني من الدراما الكورية “WEAK HERO: Class”

التفاصيل الكاملة للتحقيق في قضية حي البساتين.. المتهمون طلبوا رشوة مقابل عدم إزالة أعمال بناء عقار.. وتقرير خبير الأصوات يدين الجناة

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

وزير المالية : حزم ضريبية جديدة تناسب تحديات الفترة المقبلة

إعلام أمريكي يكشف موعد ضربة عسكرية تستهدف إيران

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

تراجع البلدي 16 جنيهًا، انخفاض غير مسبوق في أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 إبريل 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

منوعات

المزيد

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على مصر

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأقصى مكان خالص للمسلمين، الخارجية المصرية تصدر بيانا ناريًا لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية