سوسن بدر نجمة الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية.. وليلى علوي رئيس شرفي

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العالمي فى دورتة الرابعة "دورة الفنانة سوسن بدر"، وذلك تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفي عامر رئيس اتحاد الطلاب.

وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 10 إلى 18 من مايو المقبل.

وأعرب الفنان إسلام علي مدير المهرجان عن بالغ سعادته لتوليه مهمة ادارة مهرجان المسرح العالمي في دورته الرابعة تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي بالإضافة إلى أن هذه الدورة تحمل اسم كبير وهي الفنانة سوسن بدر والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة ليلى علوي.

وأضاف إسلام: إن هذا العام نعد الجميع بدورة مختلفة بتنظيم محترم وعروض قوية وذلك بفضل مجهود الجميع مجهود كبير من الجميع بداية من الهيكل الإداري والمخرجين والممثلين وحقيقي الكل بيتعب جدا حتى يخرج المهرجان بأحسن صورة ويظهر بصورة مشرفة تليق بنا وبكم وباسم أكاديمية الفنون.

وانتهت مؤخرا لجنة المشاهدة بالمهرجان من أعمالها وضمت اللجنة كل الدكتور مدحت عيسى، الدكتور نبيل الحلوجي والفنان هاني كمال وقد شاهدت اللجنة في المرحلة الأولى عدة عروض.

وتم اختيار منها 10 عروض وهي: عرض قبل أن تبرد القهوة، إخراج محمد خالد، عرض المؤسسة، إخراج محمود حسين، عرض can't pay won't pay إخراج عمرو خميس، عرض القفص إخراج مريم عثمان، عرض جريمة في فطار الشرق السريع إخراج مصطفى عامر، عرض رواية ( إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك ؟) إخراج إبراهيم حسن، عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف إخراج محمد أيمن، عرض اللُعبة إخراج علي محمود، عرض الجلف إخراج فارس هريدي، عرض كوازيموديو والساحر إخراج محمد سمير.

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