عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية تضيء حفلات عيد الفطر على السامر (صور)

في أجواء احتفالية مميزة ومسرح كامل العدد، استقبل مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الأربعاء، ثالث ليالي الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وحضر الفعاليات الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور وليد الشهاوي مدير عام الإدارة العامة للموسيقى، وغيرهم.

احتفالات عيد الفطر على مسرح السامر

واستهل الحفل بعرض فني راقٍ لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات الطربية التي تفاعل معها الحضور، منها "يا ليلة العيد، يا بنات بحري، ضحك ولعب وجد وحب، من حبي فيك يا جاري، يا سلام سلم، إن راح منك يا عين، عشان نبينا، بحلقلي وبصلي، عيون بهية، يا بياعين العنب، إنت عمري، أمانة عليك، يا صلاة الزين، ميدلي فلكلور".

تلاها عرض مميز لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية أطفال بقيادة الفنان محمد عشري، والتي قدمت مجموعة من الاستعراضات المتنوعة، منها "عيد السنادي، يا دنيا سمعاني، روح السمارة، يا واد يا تقيل، الدنيا ربيع، مصر بتكبر، هرمون السعادة، الإسكندراني، الصيادين، سواى".

كما استمتع الأطفال بعرض مبهج لعرائس الماريونيت قدمته فرقة أجيال المسرحية بقيادة الفنان عمرو حمزة حيث تفاعلوا مع العرائس بالرقص والغناء في أجواء مليئة بالمرح والبهجة.

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