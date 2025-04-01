الثلاثاء 01 أبريل 2025
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البيئة تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى تلوث الهواء خلال إجازة عيد الفطر

تلوث الهواء
تلوث الهواء

أعلنت وزارة البيئة عن استعداد غرفة العمليات المركزية للعمل على مدار الساعة خلال فترة إجازة عيد الفطر، وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على جودة الهواء وضمان بيئة صحية لجميع المواطنين.

آلية تلقي الشكاوى والتعامل معها

وأكدت وزارة البيئة أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي حالات تلوث هوائي عبر الخط الساخن 19808، حيث تعمل فرق متخصصة على متابعة الشكاوى والاستجابة السريعة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جهود وزارة البيئة في مكافحة التلوث

وتواصل وزارة البيئة تنفيذ خططها للحد من مصادر التلوث، من خلال المتابعة الدورية، وفرض الرقابة البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تشدد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات بيئية تسهم في تلوث الهواء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية خلال إجازة العيد، مؤكدة أن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

 

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أجازة عيد الفطر جهود وزارة البيئة جودة الهواء مكافحة التلوث مصادر التلوث

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