تداول 3 آلاف طن 265 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 265 شاحنة و15سيارة حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 184 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، 81 شاحنة و4 سيارة.

معدل تداول الحاويات



حيث تم تداول 3000 طن بضائع، 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين كوين نفرتيتي والحسين.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 600 راكب بموانيها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.