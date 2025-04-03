الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

تداول 3 آلاف طن 265 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 265 شاحنة و15سيارة حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 184 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، 81 شاحنة و4 سيارة. 

معدل تداول الحاويات 


حيث تم تداول 3000 طن بضائع، 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  كوين نفرتيتي والحسين.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 600 راكب بموانيها.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات موانئ البحر الاحمر أ

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