إحالة عاطلين بتهمة حيازة سلاح وذخائر في المرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر في منطقة المرج، للمحاكمة الجنائية.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بضبط شخصين بدائرة القسم وبحوزتهما 3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

واعترف المتهمان بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وفرض السيطرة ومزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وأضاف المتهمان أنه تم القبض عليهما قبل استخدامها الأسلحة النارية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها.

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