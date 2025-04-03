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رياضة

مجموعة مصر، الكاميرون تواجه جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا للناشئين

أمم أفريقيا للناشئين
أمم أفريقيا للناشئين

مجموعة مصر، يلتقي منتخب الكاميرون نظيره جنوب أفريقيا في أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما اليوم الخميس في البطولة التي تستضيفها المغرب.

ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة الثانية رفقة منتخبات بوركينا فاسو والكاميرون وجنوب إفريقيا.

ويدخل الكاميرون لقاء اليوم بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو 2-1 في الجولة الأولي فيما فاز جنوب أفريقيا علي مصر 4-3 بالجولة ذاتها.

موعد مباراة الكاميرون ضد جنوب أفريقيا 

وتنطلق صافرة مباراة الكايرون وجنوب أفريقيا في تمام الرابعة عصرا اليوم الخميس.

 

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كشف عن القنوات والمنصات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين 2025.

وتُبث أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما  على الهواء مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية وشبكة beIN Sport في الشرق الأوسط.

كما تذاع بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين عبر شبكة CANAL+ وشبكة IMG.

وسيتم بث المباريات أيضا عبر قناة CAF على يوتيوب وخدمة FIFA+.

وتقام بالمغرب نهائيات النسخة رقم 15 لكأس الأمم الإفريقية حتى 19 أبريل المقبل.

ولأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 في مالي تشهد نسخة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، مشاركة 16 منتخبًا بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلًا من 4 مقاعد في النسخ الماضية.

وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات عربية وهي: المغرب مع زامبيا وأوغندا وتنزانيا (المجموعة الأولى) ومصر رفقة بوركينافاسو والكاميرون وجنوب إفريقيا (المجموعة الثانية) والصومال وتونس مع جامبيا والسنغال (المجموعة الثالثة)، أما المجموعة الرابعة فتضم الرباعي: مالي وكوت ديفوار وأنجولا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

 

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