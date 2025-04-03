قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى 15 يوما على ذمة التحقيق.

تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب

وكانت أجهزة الأمن، رصدت قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم".



وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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