الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هيجيلي موجوع، تامر عاشور يتألق في حفل عيد الفطر بالسعودية (فيديو)

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

أحيا الفنان تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025، بالمملكة العربية السعودية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل تامر عاشور في عيد الفطر 

وقدم تامر عاشور خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور وحققت نجاحا كبيرا، ومنها “هيجيلي موجوع وقولولو سماح وأنا مكرهتوش” وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وطرح تامر عاشور مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي يضم 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته  الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

 

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

 

 

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

 

 

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