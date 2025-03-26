تامر عاشور ورابح صقر نجوم حفلات عيد الفطر في السعودية

حفلات العيد 2025، تشهد المملكة العربية السعودية خلال موسم عيد الفطر لعام 2025، إقامة عدد من الحفلات الغنائية في العديد من المسارح لباقة من أبرز النجوم.

يحيي الفنان رابح صقر ثالث أيام العيد حفل غنائي في المملكة العربية السعودية علي مسرح المهندس محمد بن سعد.

بينما تحيي الفنانة مي فاروق حفل مشترك مع نواف الجبرتي ثالث أيام العيد، في الرياض بقيادة المايسترو تامر فيضي.

ويحيي النجم تامر عاشور أيضا حفل غنائي في المملكة العربية السعودية رابع أيام عيد الفطر في جدة.

وطرح تامر عاشور مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي تضمن 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

والألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.