الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل آسر، أبرزهم باسل خياط

آسر، فيتو
آسر، فيتو

ينتظر عشاق الدراما العربية العرض الأول للمسلسل آسر الذي يشارك به نخبة من النجوم، كما أنه بمثابة التجربة الثانية للفنان باسل خياط في عالم الدراما العربية المقتبسة من الدراما التركية.

ومن المقرر أن ينطلق عرض المسلسل يوم 6 أبريل الجاري على منصة شاهد.

أبطال مسلسل آسر

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، أبرزهم باسل خياط، باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم وغيرهم.  

والمسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009 واستمر لموسمين.  

تفاصيل مسلسل آسر 

يتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وسيتم اعتماد الموسيقى التصويرية الأصلية المستخدمة في النسخة التركية، مما سيمنح المشاهدين تجربة درامية مميزة. 

وتدور أحداث آسر في إطار تشويقي مليء بالأكشن والإثارة، حيث يروي قصة ثلاثة أصدقاء تتوتر علاقتهم بعد أن يخطط اثنان منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة آسر، مما يؤدي إلى تورطه في العملية، ويُلقى القبض عليه ويُزج به في السجن، ليخرج بعدها عازمًا على الانتقام، لكنه يُصدم بحقائق مؤلمة عن الأشخاص الذين وثق بهم، لتنطلق سلسلة من الأحداث الدرامية المشوقة، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا على غرار لعبة حب ومن قبله كريستال والثمن.

 

المسلسل التركي إيزيل

ويعتبر المسلسل التركي إيزيل من أكثر المسلسلات التركية نجاحًا سواء داخل تركيا أو خارجها، وتم عرضه عام ٢٠٠٩، وهو مقتبس عن رواية فرنسية شهيرة تحمل اسم الكونت دي مونت كريستو، والمسلسل التركي كان من بطولة إميرزالي أوغلو، جانسو ديري، سيديف اغجي، باريش فالاي، يجيت أوزشيني وعدد من نجوم تركيا.

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