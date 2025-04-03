موعد انتهاء إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس والمعلمين

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة، عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وفقا للقرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

ويحصل طلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية على إجازة تصل إلى 7 أيام من السبت 29 مارس الجاري حتى الجمعة المقبل 4 أبريل للمدارس التي لا تحصل على إجازة أيام السبت، حيث يعود الطلاب الدراسة يوم السبت 5 أبريل المقبل، كما يحصل الطلاب الذين تبدأ الدراسة بمدارسهم الأحد من كل أسبوع على إجازة 8 أيام، حيث يعود هؤلاء الطلاب إلى الدراسة بعد انتهاء عطل عيد الفطر المبارك 2025 الأحد 6 أبريل المقبل.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، بداية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس إجازة أسبوعا بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقد نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥.

إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

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