خفت أقول مسيحي علشان الشيوعيين، هاني شنودة يروي قصة اعتقاله في عهد عبد الناصر بتهمة الانتماء للإخوان

كشف الموسيقار هاني شنودة، كواليس اعتقاله في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1966 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.



سخرية واقعة القبض على هاني شنودة

وقال هاني شنودة ساخرًا في تصريحات خاصة لـ" فيتو": "تم اعتقالي بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان رغم أنني مسيحي لكن اسم هاني شنودة وقتها لم يكن يدل على ديانتي".

حبس هاني شنودة بتهمة الانتماء للإخوان

وتابع: "بقيت في الحبس لمدة 3 أيام عرفت بعدها أن ذلك بسبب إضراب جامعتي الأزهر وعين شمس وعند التحقيق معي حاولت توضيح موقفي بأنني ليس لي علاقة بأي مظاهرات أو إضرابات وإذ أفاجأ بالمحقق يشتمني ويصفعني على رأسي صفعة قوية دفعتني للحائط".

ودخل هاني شنودة في نوبة بكاء، قائلا: "ضربني على قفايا، بس القفا مكنش بيوجعني دماغي اللي كانت وجعاني وجالي صداع"، وسألني الضابط: "إيه يا هاني هل تتنازل عن تفسيراتك المشبوهة للقرآن؟" فقلت له: "أيوا أتنازل" وتخوفت من مصارحته بأنني مسيحي حتى لا يدخلني مع الشيوعيين، وتم إخلاء سبيلي بعدها، وهذه التجربة تحمل بداخلي حتى الآن حزنا خفيا.



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