بالأرقام، برشلونة يهدد تحقيق ريال بيتيس رقم قياسي تاريخي

نجح نادي ريال بيتيس تحت قيادة التشيلي مانويل بيليجريني، بعد فوزه على إشبيلية (2-1)، في معادلة الرقم القياسي التاريخي بالفوز في 6 مباريات متتالية في الليجا، والذي حققه في 3 مناسبات من قبل في أعوام 1934 و1960 و2018.

تاريخ انتصارات ريال بيتيس 6 مباريات متتالية في الدوري الإسباني

وقبل اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية، اختتم بيتيس تحت قيادة المدرب الأيرلندي باتريك أوكونيل موسم 1933/1934 بالفوز على برشلونة (1-0) وبدأ الموسم الذي يليه -والذي حقق فيه الفريق لقب الدوري الوحيد في تاريخه- بتحقيق 5 انتصارات متتالية بالجولات الخمس الأول.

فاز على ريال مدريد (1-0) وبرشلونة من جديد (2-1) وأريناس دي جويتشو (3-0) وفالنسيا (3-0) ودونوستيا (1-0) قبل أن تنتهي هذه السلسلة في الجولة السادسة بخسارته أمام أتلتيكو مدريد (4-2).

وفي موسم 1959/1960 تمكن بيتيس تحت قيادة المدرب سابينو باريناجا من تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية ما بين الجولة الـ14 والـ19 على كل من غرناطة (2-1) وريال سوسيداد (3-0) وريال مدريد (1-0) ولاس بالماس (2-1) وفالنسيا (2-1) وإسبانيول (2-1)، وذلك قبل أن تنتهي المغامرة بالجولة الـ20 بالخسارة أمام ريال ساراجوسا (2-1).

وفي عام 2018 حقق بيتيس 6 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه آنذاك كيكي سيتين على كل من ديبورتيفو ألافيس (3-1) وإسبانيول (3-0) وخيتافي (1-0) وإيبار (2-0) وجيرونا (1-0) ولاس بالماس (1-0).

وفي الموسم الحالي، بدأ بيتيس سلسلة انتصاراته المتتالية في الـ16 من فبراير الماضي بالفوز على ريال سوسيداد (3-0) ثم خيتافي (2-1) وريال مدريد (2-1) ولاس بالماس (1-0) وليجانيس (3-2) وإشبيلية (2-1).

برشلونة عائق أمام بيتيس لتخطي السلسلة التاريخية

ولتمديد هذه السلسلة وتحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في تاريخ النادي يجب على بيتيس الفوز في مباراته أمام برشلونة، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي).





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