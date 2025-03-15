السبت 15 مارس 2025
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رياضة

سام مرسي بديلا، نوتنجهام يضرب إبسويتش 0/3 في الشوط الأول بالبريميرليج

نوتنجهام فورست، فيتو
نوتنجهام فورست، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة إبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست بنتيجة 0/3 للفورست، في المباراة المقامة على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل نيكولا ميلنكوفيتش وأنتوني إيلانجا (هدفين) أهداف نوتنجهام في شباك إبسويتش تاون في الدقائق 35 و37 و41.

وتواجد سام مرسي اللاعب الدولي المصري على مقاعد بدلاء فريقه إبسويتش تاون في مواجهة نوتنجهام، اليوم السبت.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ29

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا 

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفا
 

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتنجهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 12 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

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إبسويتش تاون نوتنجهام فورست نوتنجهام الدوري الانجليزي سام مرسي

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