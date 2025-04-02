تحرير محاضر تموينية خلال حملات على الأسواق في قنا

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا،عدة حملات تموينية متنوعة علي الاسواق والمحال التجارية.

حيث شددت مديرية التموين في الرقابة على الأسواق فى أخر يوم من إجازة عيد الفطر المبارك،من خلال حملات تموينية مكبره علي جميع أنحاء المحافظة.

وقد أسفرت نتيجة الحملات عن الآتي.

الرقابه التموينيه بالمديرية

تحرير محضر تصرف في ٤١٠٠ كجم دقيق مخابز فرع الشركة المصرية مركز قفط، ومحضر تصرف في ١١٥٣ كجم سكر تموينى فرع الشركة المصرية مركز قفط.

إدارة تموين ابوتشت

تحرير ٣ محاضر عدم اعلان عن الاسعار ( بقاله ) و٤ تقارير مخابز متوقفه وعدم وجود سجل.

إدارة تموين مركز قنا

متابعة المرور على المخابز، ومستودعات البوتاجاز،ومتابعة المخابز البلدية والتأكد من جودة الخبز والوزن والمواصفات وتم تحرير محضر عدم نظافة ادوات العجن.

إدارة تموين قوص

تحرير ٢ محضر لعرض وبيع أسماك مملحة مجهولة المصدر وضبط ٣.٥ كجم ،وتحرير ١٤ محضر عدم اعلان عن الأسعار

إدارة تموين نقاده

تم المرور على بعض مخابز ومحطات الوقود ومستودع انابيب جاسكو التابعة للإداره،والمرور علي المخابز البلدية للتأكد من انتظام إنتاج الخبز بالمخابز ومطابقته للاوزان والمواصفات القانونية،والمرور علي محطات الوقود للتأكد من توافر المحروقات بالمحطات وكذا اسطوانات البوتاجاز وكانت نتيجة المرورتوافر المحروقات بانواعها ولا يوجد تكدس اوإزدحام بالمحطات وهدوء الحالة وتوافر اسطوانات البوتاجاز،وتم عمل تقرير عدم إعطاء بون صرف خبز.

وتتابع غرفة العمليات بالمديرية برئاسة حسن القط مدير المديرية تلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها،وكذلك متابعة عمل المخابز واالبدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

غرفة عمليات للمتابعة بقنا

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وبرئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين بمتابعة الحالة التموينية خلال آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف التفتيش على الأنشطة التجارية والتموينية ومتابعة عمل المنشآت التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.