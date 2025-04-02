الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادات مكثفة للجنازة العسكرية للشهيد النقيب محمود عبد الصبور بقنا (فيديو)

جنازة النقيب محمود
جنازة النقيب محمود عبدالصبور، فيتو

يشهد نجع عويل في دنفيق بمركز ومدينة نقادة محافظة قنا استعدادات مكثفة لجنازة عسكرية للشهيد البطل محمود عبد الصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر، بحضور اللواء محمد سليمان عبدالواحد مدير أمن قنا وعدد من قيادات الأمن والآلاف من الأهالي.

جنازة الشهيد النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر 


وصل منذ قليل جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر إلى مسقط رأسه في دنفيق بمركز نقادة محافظة قنا، وسادت حالة من الحزن الشديد واتشحت القرية بالسواد.


وتوفي اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مداهمة أمنية يوم الجمعة الماضية.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن عن إصابة النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة الذي يبلغ من العمر 27 عاما،  بطلق ناري في الوجه خلال مداهمة أمنية للقبض على الخارجين عن القانون بناحية الحمادين بمركز الزينية التابع لدائرة طيبة الأمنية.


وعلى الفور نقل الضابط المصاب إلى العناية المركزة وظل بها لمدة 6 أيام، حيث وافته المنية اليوم،جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر قنا جنازة الشهيد النقيب محمود عبدالصبور الشهيد محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة

مواد متعلقة

مصرع شاب رميا بالرصاص على يد عمه في قنا

الأقصر تودع النقيب محمود عبد الصبور شهيد الواجب

فرق الطب الوقائى بقنا تواصل عملها خلال فترة عيد الفطر

الأكثر قراءة

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

أول رد من التعليم على وقائع الزواج العرفي بمدارس الشرقية (فيديو وصور)

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

تحرك عاجل لعلاج طفلة المنوفية المصابة في حادث إلقاء الحجارة على قطار

معلومات عن التهاب المرارة وأسبابها ومضاعفاتها وطرق العلاج

منوعات

المزيد

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

إقبال ضعيف على شوارع وسط البلد في ثالث أيام عيد الفطر "صور"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي ثالث أيام عيد الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات ليفريول في شهر أبريل 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل "عيدية"؟، عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية