الدوري الانجليزي، برايتون يسقط على ملعبه 3-0 أمام آستون فيلا

الدوري الانجليزي، سقط فريق برايتون بالخسارة أمام ضيفه آستون فيلا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أميريكان إكسبريس، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

أحرز هدف آستون فيلا اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، ثم أحرز اللاعب ماركو أسينسيو الهدف الثاني لآستون فيلا في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 90 أحرز اللاعب دونيل مالين الهدف الثالث لآستون فيلا

وكان قد أعلن أوناى إيمري المدير الفني لفريق آستون فيلان تشكيلة فريقه أمام برايتون، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل آستون فيلا أمام برايتون

دخل فريق أستون فيلان مباراته أمام مضيفه برايتون في الدوري الانجليزي بتشكيل يضم كلا من:

تشكيل آستون فيلا أمام برايتون، فيتو

تشكيل برايتون أمام آستون فيلا

فيما دخل فريق برايتون مباراته أمام آستون فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيربروغين

الدفاع: ايستوبنيان - فان هيكي - دانك - هينشلود

الوسط الدفاعي: ياسين اياري - دييغو غوميز

الويط الهجومي: الميتوما - برايان غرودا - سيمون ادينغرا

رأس الحربة: جواو بيدرو.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة ارتفع رصيد آستون فيلا إلي 48 نقطة في المركز السابع بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد برايتون عند 47 نقطة في المركز الثامن، وخاض كل منهما مبارياته كاملة في المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.