الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تبحث مع رئيس التحالف الدولي للإعاقة سبل التعاون المشترك

جانب من القمة العالمية
جانب من القمة العالمية للإعاقة بالعاصمة الألمانية برلين،فيتو

شهد اليوم الأول من القمة العالمية للإعاقة بالعاصمة الألمانية برلين نشاطًا مكثفًا لوفد جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ حيث  تُعقد القمة في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجاري.

ويضم الوفد المصري المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونظمت الحكومة الألمانية استقبالًا رسميا، للوفد المصري بقيادة الدكتورة مايا مرسي، فيما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش الافتتاح مع عدد وزراء الدول فالتقت بالسفيرة جواهر ابراهيم الصباح مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان بالكويت ووزراء الشئون الاجتماعية بقطر وتونس والبحرين، ومسئولين من جامعة الدول العربية، ووفد البنك الدولي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

القمة العالمية للإعاقة لعام 2025 تُعقد في برلين يومي 2 و3 أبريل 2025، بتنظيم مشترك بين الحكومة الألمانية، حكومة الأردن، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA).  التحالف الدولي للإعاقة (IDA) هو منظمة تضم تحالفات عالمية وإقليمية تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تعزيز حقوقهم وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.

وعلى هامش القمة أيضا؛ التقت الدكتورة مايا مرسي برئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، نواف كبارة، وهو قائد معروف في مجالات الإعاقة وصنع السياسات العامة وقيادة المنظمات الإقليمية والدولية، وهو مؤسس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (AOPD)، وتناول اللقاء التعاون المستقبلي فيما يخص ملف العيش باستقلالية.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة الوفد وفد جمهورية مصر العربية غدا الخميس الموافق 3 إبريل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تشارك في انطلاق أعمال القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"

خطوط التضامن الساخنة تستقبل أكثر من 181 ألف اتصال استفسارات وطلبات وشكاوى خلال فبراير

وزيرة التضامن تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في برلين

التضامن الاجتماعي: القيادة السياسية أولت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية كبيرة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة (0/0)

منوعات

المزيد

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقته بالحصول على منصب كبير

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية