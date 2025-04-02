الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تشارك في انطلاق أعمال القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في انطلاق أعمال القمة العالمية للإعاقة التي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجاري، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة.

ويضم الوفد المصري المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعتبر القمة العالمية للإعاقة منصة دولية فريدة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لاسيما في البلدان النامية، حيث أُطلقت القمة في عام 2017 بهدف جمع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم لتحقيق تنمية دامجة وعمل إنساني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستضيف القمة الحالية حكومتي ألمانيا والأردن بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.

وتسعى القمة إلى سد الفجوة بين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، وتعمل على تعزيز صوت ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع السياسات، كما تركز القمة على التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر أن تنفيذ هذه الاتفاقية ليس عملًا طوعيًا بل هو التزام دولي.

ومن المتوقع أن تشهد القمة العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع مهمة مثل التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الضمان الاجتماعي في هذا السياق وإمكانية تطبيقه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

خطوط التضامن الساخنة تستقبل أكثر من 181 ألف اتصال استفسارات وطلبات وشكاوى خلال فبراير

وزيرة التضامن تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في برلين

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد لعيد الفطر المبارك

وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر

الأكثر قراءة

نسب المشاهدات تشعل التنافس بين ياسمين عبد العزيز والعوضي، والحرب الكلامية سيدة الموقف (فيديو)

أول ظهور لعامل سيرك طنطا بعد بتر ذراعه بهجوم مفاجئ من نمر أبيض (فيديو وصور)

زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام بطل جنوب أفريقيا في ربع نهائي الكونفدرالية

أول تحرك من الأهلي ضد حكم الهلال السوداني

الأقصر تودع النقيب محمود عبد الصبور شهيد الواجب

الجيش الملكي يشكو بيراميدز للكاف

بث مباشر، مباراة الزمالك وستيلينبوش فى الكونفدرالية

أخر مستجدات تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية

منوعات

المزيد

مشاهد احتماء زوار الحديقة الدولية بالأشجار في ثالث أيام العيد (صور)

للكبار والصغار، ملاهي حديقة الأزهر وسيلة الزوار للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر (صور)

نافورة حديقة الأزهر وجهة الأطفال للهروب من الحر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

إقبال ضعيف بمنطقة وسط القاهرة بثالث أيام عيد الفطر (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار بالبنوك المصرية في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات ليفريول في شهر أبريل 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إخباره عن أول أهله لحوقا به

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة بيسان

المزيد
الجريدة الرسمية