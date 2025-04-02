الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون يتقدم علي كريستال بالاس بهدف بالشوط الأول

تقدم فريق ساوثهامبتون علي كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الاول ملعب سانت ماري ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وأحرز هدف ساوثهامبتون لاعبه بول اونواتشو في الدقيقة 20.

ساوثهامبتون ضد كريستال بالاس

المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

يدخل ساوثهامبتون اللقاء وعينه على تحقيق فوز مهم يعزز حظوظه في تحسين مركزه في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل كريستال بالاس المباراة بروح معنوية عالية، حيث يسعى لمواصلة تفوقه التاريخي على ساوثهامبتون والخروج بالنقاط الثلاث.

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