الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، إيبسويتش يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول

لاعبو إيبسويتش تاون
لاعبو إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق إيبسويتش تاون، على نظيره بورنموث، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب فيتاليتي، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف فريق إيبسويتش تاون لاعبه ناثان برودهيد في الدقيقة 34، مستغلا تمريرة من زميله جوليو إنسيسو، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق إيبسويتش تاون بهدف نظيف.

شهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط المصري وقائد فريق إيبسويتس تاون، سام مرسي أساسيًا في مباراة اليوم ضد بورنموث.

 

تشكيل إيبسويتش تاون اليوم أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل إيبسويتش تاون اليوم أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، أكسيل توانزيب، كاميرون بيرجيس، كونور تونسيند.

خط الوسط: إسبينولا، سام مرسي، كاجوست.

خط الهجوم: ليام ديلاب، جوليو إنسيسو، ناثان برودهيد.

تشكيل إيبسويتش تاون
تشكيل إيبسويتش تاون

تشكيل بورنموث ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل بورنموث ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: آدم سميث - إيليا زبرني - ديان هويسين - ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان كريستي - لويس كووك - أليكس سكوت

خط الهجوم: دانجو واتارا - أنتوين سيمنيو - فرانسوا إيفانيلسون
 

ترتيب إيبسويتش وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

ويحتل إيبسويتش المركز الثامن عشر في ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة، بينما يحل بورنموث في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

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