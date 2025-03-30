تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص ملقاة في الشارع بكرداسة

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة.

العثور على جثة شخص بكرداسة

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى في الشارع بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية يرتدي كامل ملابسه، ملقى في الشارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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