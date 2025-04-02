الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

صحيفة أمريكية: ترامب يبلغ مقربين بخروج ماسك من الحكومة

ترامب وايلون ماسك،فيتو
ترامب وايلون ماسك،فيتو

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دائرته المقربة، بمن فيهم أعضاء حكومته، بأن الملياردير إيلون ماسك سيتراجع عن دوره الحالي في الحكومة.

ونقل موقع بوليتيكو عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب راض عن ماسك وإدارته لكفاءة الحكومة، لكن الرجلين قررا خلال الأيام الماضية أن الوقت قد حان لكي يعود ماسك إلى إدارة أعماله مع تبني دور داعم.

ووفق الموقع يأتي انسحاب ماسك الوشيك وسط إحباط متزايد داخل إدارة ترامب وبين حلفائه الخارجيين بسبب تصرفاته غير المتوقعة، حيث بات العديد منهم يرونه عبئا سياسيا.

كما يمثل هذا التطور تحولا كبيرا في علاقة ترامب وماسك مقارنة بما كان عليه الوضع قبل شهر، فيما قال مسؤول بارز في الإدارة إن ماسك من المرجح أن يحتفظ بدور استشاري غير رسمي، وقد يظهر بين الحين والآخر.

وأشار مسؤول إلى أن من يعتقد أن ماسك سيختفي من الدائرة المحيطة بترامب يخدع نفسه.

ويصنف ماسك كموظف حكومي خاص، وهو تصنيف استثنائي يعفيه مؤقتا من بعض قوانين الأخلاقيات وتضارب المصالح، ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة البالغة 130 يوما في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

يعتقد مؤيدو ماسك داخل الإدارة أن الوقت مناسب لهذا الانتقال، إذ لم يعد هناك مجال لمزيد من تخفيضات الميزانية دون المساس بجوهر الوكالات الحكومية.

فيما يرى آخرون أن ماسك كان عنصرا غير منضبط يصعب التحكم به وواجه صعوبات في التنسيق بين وزراء الحكومة وبين رئيسة الموظفين في البيت الأبيض سوزي وايلز، وكان يثير الفوضى بتصريحاته المفاجئة وغير المتوافقة مع الخط الرسمي على منصته “إكس”، بما في ذلك نشره خططا غير مدروسة لخفض وكالات حكومية اتحادية.

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