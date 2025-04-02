"في يوم وليلة" يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي (صور)

افتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي "في يوم وليلة" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، علي مسرح ميامي بوسط البلد.

عرض في يوم وليلة

عرض "في يوم وليلة" رفع لافتة كامل العدد منذ يومه الأول، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، الناقد باسم صادق، وغيرهم.

فريق مسرحية في يوم وليلة

عرض "في يوم وليلة" بطولة محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيي، محمد أمين، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبدالله الشريف، إستعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبدالرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، دعاية ممدوح صلاح، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، العرض من تأليف وإخراج محمد عبدالستار.

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