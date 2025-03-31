السياحة تعلن بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول الزائرين منطقة الأهرامات

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن بدء تطبيق إجراءات جديدة فيما يتعلق بدخول وزيارة المنطقة الأثرية بالأهرامات، وذلك في ضوء عمليات تطوير التجربة السياحية التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات هناك.

قرارات دخول وزيارة المنطقة الأثرية بالأهرامات

وقالت غرفة شركات السياحة إنها تلقت خطابًا من الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن خطة عمل وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية بهدف تحسين التجربة السياحية وفي ضوء تطوير الأهرامات الأثرية والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي في اجتماعها المنعقد بتاريخ ۱۱ فبراير ۲۰۲٥.

خطة السماح بدخول الوفود السياحية للاهرامات



وأضافت الغرفة أن إحدى التوصيات المطلوب تنفيذها تنص على " التأكيد على بدء التشغيل التجريبي للمنطقة الأثرية بالأهرامات اعتبارا من 8 ابريل ۲۰۲٥ بوضعها الجديد بالغلق النهائي لمدخل المنطقة من ناحية فندق المينا هاوس وقصر دخول المترددين على المنطقة على مدخل الفيوم فقط، اما بالنسبة للخروج يتم من خلال مخرج الفيوم او من منطقة ابو الهول ».

وطالبت الغرفة بضرورة قيام الشركات بإرسال أعداد السائحين المتوقع زيارتهم لمنطقة الأهرامات من 8 ابريل وحتى 8 مايو والتوقيتات المتوقعة على البريد الإلكتروني علمًا بأن الرحلة ستسغرق حوالي 3 ساعات.



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