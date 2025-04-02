الأربعاء 02 أبريل 2025
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حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ثالث أيام العيد، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا الأربعاء 2-4-2025 في محافظة الفيوم


ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:18

 

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