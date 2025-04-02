سعر السمك اليوم، الجمبري يتراجع 43.5 جنيه خلال ثالث أيام العيد

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وجاء سعر السمك في الأسواق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية، كالآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر الجمبري اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو جمبري متوسط الحجم نحو 230.4 جنيه، بانخفاض 32.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار الجمبري متوسط الحجم من 160 إلى 350 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو جمبري صغير الحجم نحو 158.4 جنيه، بانخفاض 34 جنيها عن سعره السابق، ليتراوح أسعار الجمبري صغير الحجم من 90 إلى 300 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو جمبري جامبو نحو 456.6 جنيه، بانخفاض 43.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار الجمبري جامبو من 150 إلى 600 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو جمبري ممتاز نحو 316.3 جنيه، بانخفاض 9.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار الجمبري ممتاز من 230 إلى 450 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم

سعر السمك اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الكابوريا نحو 114.7 جنيه، بانخفاض 16.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار الكابوريا من 50 إلى 160 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو مرجان متوسط الحجم نحو 110.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار المرجان متوسط الحجم من 80 إلى 150 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو سبيط نحو 249.4 جنيه، بانخفاض 71.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار السبيط من 150 إلى 450 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم

سعر البلطي اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو بلطي ممتاز نحو 86.7 جنيه، بانخفاض 6.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار البلطي ممتاز من 50 إلى 120 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو البلطي متوسط الحجم نحو 78.2 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 100 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو بلطي حجم صغير نحو 55.5 جنيه، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق، ليتراوح أسعار البلطي حجم صغير من 35 إلى 85 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو بلطي أسواني نحو 81.3 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح أسعار البلطي أسواني من 50 إلى 100 جنيه.

اسعار السمك اليوم

سعر البوري اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو البوري ممتاز نحو 164.1 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح أسعار البوري ممتاز من 130 إلى 200 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البوري وسط نحو 134.5 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح أسعار البوري وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم

سعر الأسماك اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو القراميط نحو 48.4 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار القراميط من 25 إلى 75 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو سردين نحو 74.7 جنيه، بانخفاض 17.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح أسعار السردين من 45 إلى 140 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو البياض متوسط الحجم نحو 111.6 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، ليتراوح أسعار البياض متوسط الحجم من 90 إلى 135 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الدنيس نحو 228.9 جنيه، بانخفاض 49 جنيهًا عن سعره السابق، ليتراوح أسعار الدنيس من 130 إلى 400 جنيه.

اسعار السمك اليوم

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الماكريل المجمد نحو 105.2 جنيه، بانخفاض 12 جنيها عن سعره السابق، ليتراوح أسعار الماكريل مجمد من 80 إلى 170 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو مكرونة سويسي نحو 106.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح أسعار المكرونة سويسي من 70 إلى 150 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو سردين مجمد نحو 106.3 جنيه، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق، ليتراوح أسعار السردين مجمد من 60 إلى 200 جنيه.

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