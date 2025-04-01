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رياضة

الرياضة: 8 ملايين زائر ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

مبادرة العيد أحلى
مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب شهدت إقبالا كبيرا خلال أول يومين من أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت أكثر من 8 ملايين متردد ومصل ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها الوزارة لإتاحة المراكز مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس رؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى منصات مجتمعية متكاملة، مشيرًا إلى أن الأعداد الضخمة التي شهدتها المراكز تؤكد نجاح الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف جعلها بيئة مفتوحة للجميع، تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ونشر الفرحة خلال المناسبات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن 1740 مركز شباب فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين، حيث امتلأت الساحات والملاعب بأجواء العيد المبهجة التي جمعت بين الصلوات الجماعية، والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، ما عزز دور مراكز الشباب كمساحات حيوية تدعم التفاعل المجتمعي.

وشهدت المبادرة إشادة واسعة من الأهالي، الذين أكدوا أن مراكز الشباب أصبحت وجهتهم الأساسية خلال العيد، نظرًا لما تقدمه من خدمات وأنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، وسط اهتمام من إدارات المراكز بتوفير كافة التسهيلات لضمان تجربة ممتعة للجميع.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها لتطوير مراكز الشباب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تحويلها إلى نقاط جذب مجتمعية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز مفهوم الرياضة المجتمعية كأسلوب حياة.
 

5 ملايين زائر لـ 1740 مركز شباب في أول أيام عيد الفطر

وشهدت مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إقبالًا غير مسبوق من أكثر من 5 ملايين متردد ومصلٍ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لإتاحة المراكز أمام المواطنين مجانًا طوال فترة العيد.

وأكدت الوزارة أن 1740 مركز شباب فتح أبوابه لاستقبال المواطنين، حيث تحولت الساحات والملاعب إلى منصات للاحتفال بأجواء العيد من خلال الصلوات الجماعية، والألعاب الترفيهية، والأنشطة الرياضية والثقافية، ما يعكس الدور الحيوي لمراكز الشباب في تعزيز الترابط المجتمعي ونشر السعادة بين المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة لمراكز الشباب لتكون أكثر من مجرد منشآت رياضية، بل بيئة متكاملة تسهم في بناء الشخصية المصرية، وتعزيز قيم الانتماء والتلاحم المجتمعي.

وأشاد الوزير بالإقبال الكبير الذي تجاوز 5 ملايين متردد ومصلٍ، مؤكدًا أن هذه الأعداد تعكس نجاح رؤية الدولة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية تلبي احتياجات المواطنين خلال مختلف المناسبات.

ولاقى المصلون والمترددون ترحيبًا كبيرًا من إدارات المراكز، التي وفرت كل سبل الراحة لضمان تجربة مميزة للجميع، وسط إشادة واسعة من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي جعلت العيد أكثر بهجة ومتعة داخل مراكز الشباب.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور مراكز الشباب كمحور رئيسي للتفاعل الاجتماعي والرياضي، وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية التي تشمل جميع الفئات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

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