الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن طفلين تسببا في حريق كشك بالتجمع

ألعاب نارية أرشيفية
ألعاب نارية أرشيفية

أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث حول طفلين متهمين بإلقاء ألعاب نارية وصواريخ، على كشك بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، أثناء لهوهما، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وبفحص رجال البحث الجنائي موقع الحادث تبين قيام طفلين بإلقاء ألعاب نارية وصواريخ على الكشك أثناء لهوهما احتفالًا بعيد الفطر المبارك ولذا بالفرار، مما تسبب في نشوب الحريق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، والسيطرة على الحريق.

 

حريق كشك في التجمع 

وكان قد تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل كشك بمنطقة التجمع على الفور تم الدفع بسيارات أكفاء مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وانتقلت قوات الدفاع المدني، وتمت السيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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التجمع الأول احتفالا بعيد الفطر المبارك النيابة العامة بمنطقة التجمع بعيد الفطر المبارك رجال البحث الجنائي قسم شرطة التجمع

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