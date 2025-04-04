الجمعة 04 أبريل 2025
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عقارات

كيف تستخرج ترخيص بناء مقبرة؟

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

قررت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التحول الرقمي وزيادة خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتيسير الإجراءات المختلفة لمواطني المدن الجديدة.

وأشارت إلى تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًّا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية.


ونستعرض خطوات استخراج ترخيص بناء مقبرة:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .

المستندات المطلوبة:

1 - تحقيق الشخصية سارية (في حالة فرد) أو الشكل القانوني (في حالة شركة).

2 - محضر الاستلام.

الرسوم :

1 - رسم فحص - القيمة المتغيرة.

2 - رسم تنمية موارد - القيمة المتغيرة.

3 - رسم ترخيص -- القيمة 300 جنيه.

4 - رسم ضريبي - القيمة المتغيرة.

5 - 0.45 % دمغة هندسية -- القيمة 167.4 جنيه.

6 - رسم متابعة بالموبايل -- القيمة 2 جنيه.

7 - رسم تفتيش - القيمة المتغيرة.

8 - رسم إداري - القيمة 0.1 جنيه.

9 - رسم 0.002 - القيمة 74.4 جنيه.

10 - رسم فحص ونظر - القيمة المتغيرة.

11 - رسوم مرافق - القيمة المتغيرة.

12 - ضريبة إصدار رخصة - القيمة 60 جنيهًا.

13 - رسوم ابتدائية - القيمة 36.55 جنيه.

14 - زيادة سنويا 0.3% - القيمة المتغيرة.

15 - رسم 5% على الإجمالي - القيمة المتغيرة.

تبدأ وزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد المقبل 6/4/2025، وسيتم تسليم وحدات العمارة 194 يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 32، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 33، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 34، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 188 يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 189، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 156، يوم الأربعاء 16/4/2025، ووحدات العمارة 159، يوم الخميس 17/4/2025.

كما سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع بمسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 75، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 60، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 16/4/2025.

وعلى العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لـ بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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