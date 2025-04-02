الأربعاء 02 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والبامية خلال ثالث أيام العيد

سعر الخضار اليوم,
سعر الخضار اليوم, فيتو

أسعار الخضار اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الخضار في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وجاءت أبرز التحركات في أسعار الخضروات وفقًا لتقرير البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية كالآتي: 

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 6.5 جنيه، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه و15 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 9.1 جنيه، وتراوحت أسعار البطاطس بين 6 جنيهات و12.5 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي نحو 89 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار ليمون بلدي بين 60 جنيهًا و100 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البامية نحو 41.5 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البامية بين 25 جنيهًا و80 جنيها.

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو ورق العنب بناتي نحو 130 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار ورق عنب بناتي بين 100 جنيه و160 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو ورق العنب بلدي نحو 124 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار ورق عنب بلدي بين 90 جنيهًا و150 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 22.4 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الملوخية بين 10 جنيهات و35 جنيها.

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضروات اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 20.9 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الكوسة بين 10 جنيهات و30 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل رومي نحو 26.1 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار فلفل رومي بين 15 جنيها و35 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل حامي نحو 20.8 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار فلفل حامي بين 15 جنيها و25 جنيها.

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضراوات اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء نحو 22.2 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 15 جنيها و30 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو سبانخ نحو 19.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار السبانخ بين 6.5 جنيه و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو بسلة نحو 21.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البسلة بين 10 جنيهات و40 جنيها.

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو بصل أحمر نحو 19 جنيها، وتراوحت أسعار البصل الأحمر بين 15 جنيها و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو بصل أبيض نحو 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار البصل الأبيض بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو خيار صوب نحو 19.3 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الخيار صوب بين 10 جنيهات و25 جنيها.

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