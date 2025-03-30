ارتفاع 10 أصناف خضراوات في الأسواق، أبرزهم الليمون والملوخية والفلفل

سجلت أسعار الخضار في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وجاءت أبرز التحركات في أسعار الخضروات وفقًا لأخر تحديث للبوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية كالأتي:

سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 5.8 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه و10 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البطاطس بين 7.5 جنيه و10 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي نحو 92.5 جنيه، بارتفاع 18 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار ليمون بلدي بين 70 جنيهًا و100 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البامية نحو 44.3 جنيه، بانخفاض 10.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البامية بين 20 جنيهًا و80 جنيها.

سعر الخضار اليوم

اسعار الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو ورق العنب بناتي نحو 145 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار ورق عنب بناتي بين 110 جنيهات و160 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو ورق العنب بلدي نحو 136 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار ورق عنب بلدي بين 100 جنيه و160 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 24.7 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الملوخية بين 20 جنيها و30 جنيهات.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضروات اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 18.8 جنيه، وتراوحت أسعار الكوسة بين 15 جنيها و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل رومي نحو 31.3 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار فلفل رومي بين 20 جنيها و40 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل حامي نحو 26.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار فلفل حامي بين 15 جنيها و45 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الجزر بعروش نحو 13.1 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار جزر بعروش بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر بدون عروش نحو 13 جنيهًا، وتراوحت أسعار جزر أصفر بدون عروش بين 6.5 جنيه و30 جنيها.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضراوات اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء نحو 23.3 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 15 جنيها و35 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو سبانخ نحو 19.3 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار السبانخ بين 10 جنيهات و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو بسلة نحو 18.9 جنيه، وتراوحت أسعار البسلة بين 15 جنيها و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو بصل أحمر نحو 21.6 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البصل الأحمر بين 15 جنيها و30 جنيها.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو بصل أبيض نحو 14.3 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البصل الأبيض بين 10 جنيهات و18 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو خيار صوب نحو 18.8 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الخيار صوب بين 15 جنيها و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو باذنجان رومي نحو 14.8 جنيه، وتراوحت أسعار الباذنجان رومي بين 8 جنيهات و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو باذنجان أبيض نحو 21.8 جنيه، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض بين 10 جنيهات و35 جنيها.

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