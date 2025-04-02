الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

اتهام موظف رفيع في وزارة أمريكية بالقرصنة الإلكترونية

قرصنة إلكترونية،
قرصنة إلكترونية، فيتو

كشفت نسخ مؤرشفة من مواقع إلكترونية تابعة لكريستوفر ستانلي الموظف في وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية DOGE بإدارة إيلون ماسك، عن تورطه في أنشطة قرصنة وتوزيع برامج مقرصنة في السابق.

ويشغل ستانلي منصب مستشار أول في مكتب النائب العام بوزارة العدل، بعد عمله في كل من شركة "إكس" و"سبيس إكس" المملوكتين لماسك.

وانضم إلى الوزارة خلال فترة إدارة ترامب، التي أسست DOGE لخفض البيروقراطية الحكومية. ورغم تأكيد ماسك على شفافية المنظمة، تبقى معلومات موظفيها محدودة.

وبحسب بيانات نطاقات المواقع المحفوظة في "دومين تولز"، أدار ستانلي سلسلة من المواقع والمنتديات منذ عام 2006.

وتُظهر نسخ من "أرشيف الإنترنت" أن بعض هذه المواقع وزّعت كتبا إلكترونية مقرصنة، وبرامج مسروقة، وأدوات غش لألعاب الفيديو.

كما تباهى ستانلي باختراقه مواقع إلكترونية عبر منشورات مؤرشفة، أحدها يعود لعام 2010، حيث ادعى التوقف عن القرصنة بسبب تهديدات قانونية من شركة كورية.

لكن منتداه "electonic.net" استمر في نشر مواد مقرصنة. وفي 2014، نشر تسجيلا يظهر اختراقه قاعدة بيانات عملاء مجموعة Lizard Squad القرصنة.

هذا ولم تتمكن "رويترز" من الحصول على تعليق من أعضاء سابقين في المجموعة أو من ستانلي نفسه.

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القرصنة الالكترونية إيلون ماسك وزارة الكفاءة الحكومية

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