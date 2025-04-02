الأربعاء 02 أبريل 2025
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أخبار مصر

الإسعاف النهري ينقذ شابا من الغرق بالقناطر الخيرية

الإسعاف النهري ينقذ
الإسعاف النهري ينقذ شابا من الغرق

نجحت فرق الإسعاف النهري التابعة لهيئة الإسعاف المصرية في إنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة بالمجرى الملاحي لنهر النيل بمحيط حديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

تمركز لانش الإسعاف النهري كود 9 أمام حديقة عفلة لتأمين زوار الحديقة

 

البداية جاءت أثناء تمركز لانش الإسعاف النهري كود 9 أمام حديقة عفلة لتأمين زوار الحديقة، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال فترة الأعياد، حيث تلقى ربان لانش الإسعاف استغاثة من زورق تابع لشرطة البيئة والمسطحات المائية بانتشالهم شابًا في العقد الثاني من العمر تعرض للغرق أثناء السباحة بالمجرى الملاحي لنهر النيل بمحيط حديقة عفلة، ليندفع اللانش فور تلقي الاستغاثة إلى موقع انتشال الشاب، ونقله مباشرة إلى كابينة لانش الإسعاف، المجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة عائمة. 

 

وقد لاحظ المسعف غياب كافة العلامات الحيوية عن الشاب، ليبدأ على الفور بإجراء إنعاش قلبي رئوي له، بالتزامن مع تحرك ربان اللانش صوب مرسى الإسعاف النهري بمدينة القناطر، مع إطلاقه نداء استغاثة عبر جهاز اللاسلكي لغرف القيادة والتحكم التابعة لهيئة الإسعاف المصرية، لتوجيه سيارة إسعاف صوب مرسى الإسعاف النهري لإخلاء الشاب من اللانش إلى المستشفى.

ثلاث دورات إنعاش قلبي رئوي ناجحة أجراها المسعف كانت كفيلة بإعادة العلامات الحيوية لجسد الشاب مرة أخرى، ليتابع المسعف استقرار العلامات الحيوية للشاب عبر شاشة جهاز Monitor، مع تزويده بالأكسجين أثناء ذلك.

تم إخلاء الشاب بواسطة الإسعاف البري مع متابعة لصيقة لكافة علاماته الحيوية صوب مستشفى القناطر.

وتقدمت رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بخالص الشكر والتقدير لطاقم لانش الإسعاف كود 9، الزميل هاني عبد النبي رجب، والزميل محمود عبد الشافي النقيب، على يقظتهم ومهنيتهم التي اتسموا بها خلال ذلك الموقف الدقيق، والتي لعبت دورًا بارزًا في إنقاذ حياة ذلك الشاب."
 

فريق الإسعاف النهري 
فريق الإسعاف النهري 

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