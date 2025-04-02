إقبال كبير من المواطنين على حديقة الحيوان بالإسكندرية (صور)

واصلت حديقة الحيوان في الإسكندرية استقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك في ثالث أيام العيد، وسط اقبال شديد وزحام وتوافد زوار الحديقة للاستمتاع بالعيد واللعب مع الحيوانات ومشاهدتها.

اقبال تاريخي علي حديقة الحيوان

قالت الدكتورة امينة فتحي، مدير حديقة الحيوان: أن هناك أقبال تاريخي علي الحديقة خلال عيد الفطر المبارك ومن المتوقع أن نسجل اقبال تاريخي عن العام الماضي وسط توافد الزائرين علي الحديقة حتي الآن مع انتصاف النهار.

واضافه مدير الحديقة، انه شهدت الحديقة خطة متكاملة لصيانة ودهانات ونظافة مبايت الحيوانات وجور العرض، وتهيئتها بشكل جيد لاستقبال الزائرين والتى تعد متنفس أساسي للغلابة ومحدودى الدخل.

37 ألف زائر خلال يومين

وأوضحت مدير الحديقة أنه خلال أول يومين من عطلة عيد الفطر سجلت أعداد الزائرين 37 ألف زائر بواقع 11 ألف في اليوم الأول و26 ألف في اليوم الثانى، مشيرة إلى أن اليوم الأربعاء متوقع مضاعفة الأعداد

ولادات جديدة للحيوانات

واكدت انه ساهمت الولادات الجديدة في زيادة الإقبال على الحديقة خاصة الأطفال والفتيات، حيث استقبلت حديقة الحيوان ولادات جديدة متمثلة في أبوعق وشبل أسد وكبش اروى وماعز فرنساوى أبيض لجذب الزائرين

رئيس حي شرق تزور الحديقة وتطعم كبش

وفي إطار توجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بالاستعداد لعيد الفطر المبارك واعياد الربيع وفصل الصيف وذلك لظهور الثغر بالمظهر اللائق امام زائريها

قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حى شرق بتفقد حديقة الحيوان للوقوف على حالة النظافة واشغالات الطريق والخدمات المقدمة وحركة الزائرين وذلك فى وجود وحدة شرطة المرافق ودكتورة امنية مدير الحديقة والادارات المعنية متمثلة فى ادارة المتابعة والنظافة والازمات والكوارث واشغال الطريق.

وقامت رئيس الحي بأطعام كبش اوزي وشاركت المواطنين فرحتهم والتقطت معهم الصور التذكارية.

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