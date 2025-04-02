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إقبال كبير علي قلعة قايتباي بالإسكندرية في ثالث أيام عيد الفطر

قلعة قايتباي بالإسكندرية،
قلعة قايتباي بالإسكندرية، فيتو

شهدت قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك إقبالا كبير من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع بالعيد والتنزه فيها، ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط.

وتعد قلعة قايتباي، اهم واكبر أثر أسلامي في محافظة الإسكندرية، وتجذب عدد كبير من الزائرين خلال الأعياد والعطلات الرسمية نظرا لموقعها الفريد والتاريخي.


وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباى الأثرية استقبلت اليوم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك أعداد كبيرة من الزائرين من الأجانب والمصريين والعرب ولا تزال هناك أعداد كبيرة تتوافد، والاقبال مستمر منذ اول ايام العيد. 

 


وأضاف متولى، أن قلعة قايتباي كانت أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الفطر المبارك، من أعمال تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل، والحمامات الذكية.

 

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