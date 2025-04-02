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رياضة

الاهلي يطمئن على ترتيبات السفر لموريتانيا وشوقي وعدلي يسبقان البعثة

محمد شوقي
محمد شوقي

يسعى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إلى إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الاهلي والهلال السوداني  والتي ستقام في موريتانيا  في إياب  الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق محمد شوقي نائب المدير الرياضي  بالنادي الأهلي،  وسمير عدلي إداري الفريق، البعثة من أجل إنهاء ترتيبات إقامة الفريق من الفندق وملعب التدريب.

ويغادر النادي الأهلي القاهرة عصر يوم السبت المقبل متوجهًا إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الفريق في هذه الرحلة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

 

وحقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وبهذه النتيجة، يكفي النادي الأهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة فقط، لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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