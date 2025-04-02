الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بثالث أيام عيد الفطر

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت شواطئ  محافظة الإسكندرية اليوم، إقبالا ضعيفا  من قبل أهالى  وبعض زائرى المحافظة للاحتفال بثالث أيام عيد  الفطر، وسط  أجواء مبهجة للاحتفال بأيام العيد.

واصطحبت الأسر أبناءهم للتواجد على طريق كورنيش البحر والتقاط الصور التذكارية والسيلفى، وسط تواجد أمنى لتوفير السلامة الأمنية للوافدين والمحتفلين بأيام العيد. 

كما تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة بالمحافظة، أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة لمواطني الإسكندرية خلال أيام العيد.

 

وأكد الفريق أحمد خالد على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة للمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين.
 

وكلف الفريق أحمد خالد  المسئولين بمركز السيطرة وغرفة العمليات بالمتابعة الفورية والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمرافق وجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ خلال فترة الاجازة.

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الفريق أحمد خالد حسن بعيد الفطر المبارك رؤساء الأحياء

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