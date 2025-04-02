أول ظهور لأسرة ضحية النمر الأبيض بسيرك طنطا

شهدت مدينة طنطا حادثًا مأساويًا بعدما تعرض مساعد مدرب الأسود لهجوم مفاجئ من نمر أثناء عمله في السيرك، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، دخل على إثرها في غيبوبة.

وفي أول ظهور إعلامي لأسرة الضحية بعد الحادث، أعرب والده عن حزنه الشديد وقلقه البالغ على حالة نجله الصحية، قائلًا: "ابني حياته في خطر، والأطباء يحاولون إنقاذه، لكنه دخل في غيبوبة منذ وقوع الحادث."

وأضاف أن نجله كان يعمل في مجال تدريب الحيوانات المفترسة منذ سنوات، وكان دائمًا شغوفًا بعمله رغم المخاطر التي تحيط به، مؤكدًا أن الحادث وقع فجأة ودون أي مقدمات.

وطالبت الأسرة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث، مشددين على ضرورة توفير إجراءات سلامة أفضل للعاملين في هذا المجال لتجنب وقوع كوارث مماثلة.

يُذكر أن الحادث وقع بعد أيام من احتفال الأسرة بعيد الفطر، حيث كانت الأجواء مليئة بالفرح قبل أن تتحول إلى مأساة أثرت فيهم جميعًا، وسط دعوات محبيه وأصدقائه له بالشفاء العاجل.

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