هيومن رايتس ووتش تحث المجر على اعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجر إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه أراضيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

المجر ملزمة باعتقال وتسليم أي مشتبه به يدخل أراضيها

قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "يجب على المجر منع دخول رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو اعتقاله إذا دخل البلاد"، في حين أعلن مكتب نتنياهو عن زيارة إلى المجر هذا الأسبوع بناء على دعوة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

بصفتها دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة بالتعاون لضمان اعتقال وتسليم أي مشتبه به يدخل أراضيها.

عدم وجود قوة شرطة خاصة

ونظرًا لعدم وجود قوة شرطة خاصة بها، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول للمساعدة في الاعتقالات، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت ليز إيفنسون، مديرة برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "إن دعوة أوربان لنتنياهو تشكل إهانة لضحايا الجرائم الخطيرة".

الالتزامات القانونية كطرف في المحكمة الجنائية الدولية

ذكرت "يجب على المجر أن تمتثل لالتزاماتها القانونية كطرف في المحكمة الجنائية الدولية وأن تقوم باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه البلاد.

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