الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

تنفيذ ٣ حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا

ازالة التعديات، فيتو
ازالة التعديات، فيتو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ عدد ثلاث حالات ازالة فورية بناء مخالف على ارض املاك دولة بزمام قروى هو.
وتنفيذا للتعليمات قام  محمد رضوان  رئيس مجلس قروى هو، بشن حملة ازالة فورية عدد ثلاث حالات ازالة فورية بناء مخالف على ارض املاك الدولة بمنطقة حاجر جبل هو ( الاذاعة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
 

 حملات إزالة في قنا 

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  أنه تم تنفيذ عدد ثلاث  حالات   ازالة فورية باجمالى مساحة {470متر } تقريبا وبارتفاع من متر ونصف الى ثلاثة امتار  تقريبا بناء بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت بمنطقة الاذاعة بحاجر جبل هو،بزمام الوحدة المحلية لقرية هو  .

حملتت لازالة التعديات فى قنا
وقد اشار رئيس المركز  أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة وخصوصا ايام عطلة عيد الفطر المبارك  لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.


كما اكد رئيس المركز ان رؤساء الوحدات المحلية القروية تبذل قصارى جهدهم فى المرور والمتابعة الميدانية  بزمام قراهم خلال ايام عيد الفطر المبارك للتصدى لاى محاولة للبناء المخالف.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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