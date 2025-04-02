الأربعاء 02 أبريل 2025
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صحة قنا يوجه بصرف مكافأة للعاملين بستشفى دشنا المركزي

صحة قنا،فيتو
صحة قنا،فيتو

أمر  الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا بصرف مكافأة ١٠ ايام لجميع العاملين بمستشفي دشنا المركزي، مقدمًا لهم الشكر علي جهودهم المختلفة في التخفيف عن المرضي ورفع العناء عنهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية تفصيلية للخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفي دشنا المركزي للوقوف الصحيح علي الخدمات المقدمة بها وخاصة في أيام العطلات والأجازات الرسمية.

وبدأ وكيل الوزارة جولته داخل المستشفي بمراجعة قسم الإستقبال وتواجد الفريق الطبي وتوافر أدوية الطوارئ وإستقبال الحالات المرضية داخل القسم، وتوافر المستلزمات الطبية داخل قسم الإستقبال،وتفقد المعمل وتشغيل الأجهزة الخاصة بالتحاليل بالإضافة إلي تفقد بنك الدم وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاتها.

كما تفقد وكيل الوزارة خلال جولته التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، دكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وفريق العلاجي بالمديرية وفي صحبة الدكتور مصطفي زين مدير إدارة دشنا الصحية والدكتور بخيت تقي مدير المستشفي، قسم الحضانات بالمستشفي.

مكافات للعاملين بالمستشفيات في قنا

حيث إطمأن علي تشغيل الحضانات وحصول الأطفال علي الرعاية الصحية اللازمة لهم، موجهًا بتوفير أقصي درجات التعقيم والتطهير للأجهزة لضمان سلامة كافة أطفال الحضانات،

وتابع وكيل الوزارة قسم الغسيل الكلوي وناقش كل مريض من مرضي الغسيل الكلوي عن حالته الصحية وتردده علي المستشفي وإلتزامهم في جلسات الغسيل المقررة لهم وحصولهم علي أوجه الرعاية الكاملة لهم.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم النساء والتوليد والصيدلية ومطبخ المستشفي، كذلك راجع كافة الملاحظات التي تم رصدها سابقًا ومدي تلافي السلبيات التي تم رصدها في الزيارات السابقة.

مؤكدًا علي الدور الإنساني الواجب التحلي به لكل فرد من أفراد الفريق الطبي في سبيل راحة المرضي وسلامتهم.

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