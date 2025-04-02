الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

حملة لرفع القمامة والمخلفات من شوارع قنا (صور)

رفع القمامة،فيتو
رفع القمامة،فيتو

شنت الوحدة المحلية، بمدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا،عدة حملات لنظافة اليومية بالقري والمدينة وأعمال رفع القمامة من نقط تجميعها خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا،برفع كفاءة منظومه النظافه،والمتابعة اليومية لأعمال النظافة بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين.

تمشيط الطرق والشوارع الفرعية بقنا
بالنسبة للقرى ( قروى اولاد نجم بهجورة أعمال النظافة العامة وشملت نظافة الطريق الرئيسي للقرية ونظافة مدخل القرية ورفع صناديق القمامة من أمام المعهد الازهري والمشابك وابوعياط،وقروى هو الطريق الرئيسى وامام شركة السكر ومنطقة السوق ومجمع الشوادر بهو، وقروى بهجورة تمت اعمال النظافة بطريق فرشوط بهجورة وامام الوحدة القروية والشوارع الداخلية بالقرية، وقرية الرحمانية تمت اعمال النظافةبمنطقة السوق، وقرية الشعانية تم تمشيط الطرق والشوارع الفرعية والرئيسة حتى حدود القرية مع المركز المجاور.


واولاد نجم القبلية تم رفع الحاوية ونظافة ما حولها ونظافة الشوارع الجانبية والرئيسية بالقرية وقروى الحلفاية وايضا الغربى بهجورة والسلامية تم المرور بهم ورفع المخلفات والقمامة من جوانب الطرق.

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