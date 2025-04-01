وكيل صحة قنا يراجع خدمات الرعاية الأساسية بوحدة الصبريات بمركز دشنا

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة داخل وحدة صحة الصبريات التابعة لمركز دشنا للاطمئنان علي الخدمات الطبية وجاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

تفقد وكيل الوزارة وحدة الصبريات، والتي تعد من الوحدات التي تعمل علي مدار اليوم لتقديم خدمات الرعاية الأساسية والخدمات الوقائية للأهالي.

حيث تفقد وكيل الوزارة مكتب الصحة بالوحدة وتواجد الفريق الطبي والفني به، وتنفيذهم لتسجيل حالات المواليد والوفاة،وجهود الوحدة الصحية من استقبال للمرضي وتلقيهم للرعاية الصحية وتوافر الأدوية بيسر لكافة المترددين.

كما تفقد وكيل الوزارة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، والتي تقدم بالمجان كمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة ومبادرة الكشف عن سرطان الثدي.

وقدم الشكر لكافة الفريق الطبي بالوحدة علي دورهم الهام في خدمة المواطنين ورعايتهم وتقديم سلامتهم وسلامة أسرهم.

رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور طايع إبراهيم طايع مسؤول الرعاية الأساسية بالمديرية وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور مصطفي زين مدير إدارة دشنا الصحية

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