الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش و10 الآف قرص كبتاجون بـ 20 مليون جنيه ( صور)

المواد المخدرة
المواد المخدرة

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش و10 الآف قرص كبتاجون بـ 20 مليون جنيه 
سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش و10 الآف قرص كبتاجون بـ 20 مليون جنيه 
سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش و10 الآف قرص كبتاجون بـ 20 مليون جنيه 
سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش و10 الآف قرص كبتاجون بـ 20 مليون جنيه 

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش و10 الآف قرص كبتاجون بـ 20 مليون جنيه 

 

وفى مديرية أمن القاهرة؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.
 

وفى مديرية أمن السويس؛ ضبط عنصرين إجراميين  بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسمى شرطة "الأربعين – فيصل"، وبحوزتهما 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض.
 

 

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وفى مديرية أمن كفر الشيخ؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، وبحوزتهما 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة برج العرب  ، وبحوزتها 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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