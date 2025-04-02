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ثقافة وفنون

على ربيع يقتنص إيرادات قوية بفيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"

على ربيع،فيتو
على ربيع،فيتو

استطاع الفنان الكوميدي على ربيع أن يقتنص إيرادات قوية بأحدث أفلامه السينمائية وهو العمل الذي يحمل اسم “الصفا الثانوية بنات” ويعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025..

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات لــ على ربيع


إذ حقق فيلم الصفا ثانوية بنات لـ على ربيع  أمس الثلاثاء “ثاني أيام العيد”إيرادات  بلغت 3 ملايين و689 ألفا و519 جنيهًا، ليصل إجمالى الإيرادات خلال يوم الوقفة وأول يومين من عيد الفطر 7 ملايين و50 ألفًا و615 جنيها.

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة “محمد ثروت،هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”.

 

 

فيلم الصفا الثانوية بنات

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك".

 وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعى كوميدى، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدى فى مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها فى إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامى.

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