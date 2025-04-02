الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هل يستمر “المداح” لموسم جديد برمضان 2026؟

المداح
المداح

على الرغم من تأكيد وإعلان رسمي من الشركة المنتجة أن الموسم الخامس هو الموسم الأخير لسلسلة “المداح” التليفزيونية إلا أن جماهير صابر المداح بمصر ومختلف الدول العربية يناشدون المخرج أحمد سمير فرج والمنتج صادق الصباح ونجم العمل الأول “حمادة هلال” باستمرار السلسلة عقب نجاحها لـ 5 سنوات متتالية واصفين “المداح” بكونه أصبح عادة رمضانية كمختلف الرموز الفنية التي تناسب هذا الشهر المبارك.

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موسم سادس لــ المداح

فمع انتهاء الموسم الرمضاني سرعان ما استمرت مطالبات محبي ومتابعي “المداح” بتقديم موسم سادس لعام 2026، رافضين بيان الشركة المنتجة بأن الموسم المنصرم بكونه الأخير، بل وصل الأمر بجمهور المداح لمنح طاقم العمل أفكار وأماكن جديدة مليئة بالأجواء الروحنية وغيرها التي تحوي على مشعوذين وشهيرة بكونها تضم ملوك الجن والمنجمين، فمع تخوف الجمهور من إسدال الستار على “المداح” أصبح يشيرون بالأصابع ليتجه طاقم العمل للتصوير فى أماكن جديدة بالمغرب كـ جبل شمهروش، وكهف المغارات السبعة، وغيرها من الأماكن الإستثنائية فى العراق واليمن والأردن..

 

 

ومع تزايد مطالبات الجمهور بجزء سادس ورفضه فكرة إنتهاء مواسم المداح بإنقضاء الخامس، تراجع بطل العمل حمادة هلال قليلا عن قرار الشركة المنتجة وخرج بتصريح قائلًا: أن مسلسل المداح ليس له عدد مواسم معينة وأنه يرغب فى تصوير 100 موسم من هذه السلسلة الهامة… لكن لابد من تحمس الشركة المنتجة للعمل فالقرار بتقديم موسم جديد ليس قراري فقط.

وكان وجه النجم حمادة هلال رسالة لجمهور ومتابعي حلقات مسلسله الرمضاني «المداح» عقب إنتهاء حلقات الموسم الخامس والأخير من العمل.

وقال حمادة هلال:  فضل من ربنا نجاح الجزء الخامس.. عشت 5 سنوات من النجاح الاستثنائى بفضل الجمهور المصري والعربي الذي آمن بفكرة المداح وعشقه منذ جزئه الأول.

ووجه هلال الشكر لكل النجوم الذين شاركوا بأحداث المسلسل، على مدار 5 أجزاء ولشركة الإنتاج التي دعمت فكرة المداح… وفى مقدمتهم المنتجان  صادق وأنور الصباح، المخرج أحمد سمير فرج، المؤلف  أمين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" شارك فى بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من؛ هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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